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Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Yaya Çarptı

Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Yaya Çarptı
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Bilecik'te Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet, yaya geçidinden geçen bir yayaya çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırılırken motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polise götürüldü.

Bilecik'te Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan Öztürk'ün yönetimindeki 11 ACH 792 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı üzerinde Kayı Plaza istikametine seyir halindeyken, eski otogar karşısındaki yaya geçidinden geçmekte olan Hayati Bozkurt'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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