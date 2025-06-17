Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Bilecik'te 'Kaza Kavşağı' olarak bilinen 1. OSB. kavşağında meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Nazife K., bir otomobile arkadan çarparak yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te 'Kaza Kavşağı' olarak adlandırılan 1. OSB. kavşağında yaşana trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden üniversite istikametine seyir halindeki 11 ACG 27 plakalı motosiklet sürücü Nazife K., 1. OSB. kavşağından dönüş yapmak istedi. Bu esnada motosiklet aynı istikamette seyir halinde bulunan Erkal Ö. idaresindeki 11 DA 735 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Nazife K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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