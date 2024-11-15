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Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Bilecik'te Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Bilecik merkezinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi adliye otoparkı girişinde meydana geldi. Cumhuriyet Caddesi üzerinden adliye otoparkına dönüş yapmak isteyen Musa Ö. idaresindeki 34 MCT 564 plakalı otomobile, aynı istikamette arkasında seyir halindeki Eren Talha Ş. idaresindeki 34 HMB 796 plakalı motosiklet çarptı. Yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü Eren Talha Ş. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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