Bilecik'te Trafik Kazası: İki Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Bilecik'te seyir halindeki hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi ile Park 2 Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Fatih Ö. idaresindeki 03 AEA 824 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde Seda Y. idaresindeki 11 ABL 697 hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 03 AEA 824 plakalı otomobil sürücüsü Fatih Ö. ve araç içinde yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dev firmanın patronu işçi maaşlarını ödemeden kayıplara karıştı

Dev firmanın patronu kayıplara karıştı, işçiler soluğu fabrikada aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.2'lik bir deprem daha meydana geldi

Şehir beşik gibi sallanıyor! Korkutan bir deprem daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.