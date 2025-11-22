Bilecik'te Trafik Kazası: Bir Yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil üst geçit direğine çarptı. Kazada maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Osmaneli merkez yönüne seyir halinde olan Emircan Ç. idaresindeki 41 ATE 059 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin direğine çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emircan Ç., Osmaneli Mustafa Selahattin Çetindaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK