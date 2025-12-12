Bilecik'te kamyon ile hafif ticari araç çarpıştı; 4 yaralı

Bilecik'te kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi Cevizli Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halindeki M.D. idaresindeki 16 BGT 542 plakalı kamyon ile Firuze Sokakta ilerleyen F.B. yönetimindeki 16 BRN 90 plakalı hafif ticari araç kesiştiği kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan C.Ç., S.K. ile M.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazalı araçlar nedeniyle kapanan yol araçların olay yerinden kaldırılması sonrası normalde döndü. - BİLECİK