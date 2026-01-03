Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyü girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otomobil Söğüt istikametinden Çaltı köyü yönüne seyir halindeki 26 GB 701 plakalı otomobil sürücüsü Egemen K. kaygan yol nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki şarampole uçtu. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü Egemen K. ile araçta yolcu olarak bulunan Cemal G. ve Emre F. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK