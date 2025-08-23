Bilecik'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Bilecik'te kamyonet ile çekicinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; merkez istikametinden üniversite yönüne seyreden Davut Ç. idaresindeki 11 BLC 04 plakalı kamyonet, 1. Organize Kavşağı'na geldiği esnada, kavşak içerisinden üniversite istikametinden gelip organize yönüne geçmeye çalışan Selçuk Y. idaresindeki 34 DGF 948 plakalı çekiciye bağlı 34 HL 9262 plakalı dorseye çarptı. Kamyonetin ön kısmının, dorsenin arka tarafındaki "domuzluk" olarak tabir edilen koruma demirine çarpması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü Davut Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim D. ve Mehmet Sabır B. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayrıca, kaza esnasında olay yerinde bulunan sürücü Emre B. ilk yardım talebini reddederek kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK