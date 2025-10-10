Haberler

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

Bilecik'te 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gölpazarı-Yenipazar Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gölpazarı ilçe merkezine seyir halindeki 41 YC 563 plakalı otomobil sürücüsü K.G., karşı şeritten gelmekte olan M.H. idaresindeki 34 LY 3476 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 41 YC 563 plakalı araç sürücüsü K.G. ve araçta yolcu olarak bulunan M.Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.

Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
