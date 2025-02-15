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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kamyonet ile otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halinde kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza ; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi ile Necmi Kadıoğlu Caddesinin kesiştiği noktada meydana geldi. Türkmeneli Caddesinde seyir halindeki Osman D., idaresindeki 11 DA 100 plakalı kamyonet, Necmi Kadıoğlu Caddesinde seyir halinde bulunan Zişan F., idaresindeki 11 ABJ 616 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 11 DA 100 plakalı kamyonet sürücüsü Osman D. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Tunay Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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