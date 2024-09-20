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Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Bilecik'te seyir halindeki otomobil ile kamyonun çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki bir otomobil ile kamyonun çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bozüyük-Bursa karayolunda Aşağıarmutlu Köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bozüyük-Bursa karayolunda seyir halinde bulunan Doğan K. idaresindeki 26 AAN 704 plakalı otomobil Aşağıarmutlu Köyü kavşağına geldiğinde köy istikametinden Bozüyük istikametine dönüş yapan Şevket K. idaresindeki 11 DA 868 plakalı kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 26 AAN 704 plakalı otomobil sürücü Doğan K. ve araçta yolcu olarak bulunan Ceren K. yaralandı. Yaralılar olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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