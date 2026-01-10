Haberler

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil, ağaca çarparak kaza yaptı. Sürücü Barış E. yaralanırken, olay yerine gelen acil servis ekipleri yaralıya müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparken, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkeze bağlı Çakırpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, karayolunda seyir halindeki 81 ACJ 214 plakalı otomobil sürücüsü Barış E. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafından bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Barış E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
