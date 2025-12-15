Otomobil ile motosikletin çarpıştı;1 yaralı

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Enes Y. idaresindeki 34 HD 9974 plakalı otomobil ile Veli D. idaresindeki 34 GOB 008 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralı. Yaralı sürücü Veli D. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK