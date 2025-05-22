Bilecik'te Trafik İhlali Yapan Sürücüye 96 Bin TL Ceza

Bilecik'te Trafik İhlali Yapan Sürücüye 96 Bin TL Ceza
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde trafik kurallarını ihlal eden bir sürücüye toplam 96 bin 173 TL idari para cezası kesildi. Sürücünün bir dizi kural ihlalinde bulunduğu tespit edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde trafik kurallarını hiçe sayan sürücüye toplam 96 bin 173 TL idari para cezası uygulandı.

KGYS ve PTS kameraları tarafından tespit edilen sürücünün, spin atmak, makas atmak, sürücü belgesiz olarak araç kullanmak-kullandırmak, emniyet kemeri takmamak ve seyir halinde cep telefonu kullanmak gibi çeşitli ihlallerde bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, "Huzur şehri Bilecik'te trafik magandalarına geçit yok" ifadeleriyle denetimlerin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere karşı denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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