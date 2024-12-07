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Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 6 Motosiklet Men Edildi

Bilecik'te Trafik Denetimlerinde 6 Motosiklet Men Edildi
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 114 araç kontrol edilerek, 33 sürücüye ceza kesildi. 6 motosiklet ise gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Bilecik'te emniyet ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 6 motosiklet trafikten men edildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerince yapılan trafik denetiminde 114 araç ve sürücü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 33 araç ve sürücüye toplam 71 bin 279 TL cezai işlem uygulandı. Gerekli şartları taşımayan 6 araç trafikten men edildi.

Konu hakkında yapılan açıklamada, "Vatandaşların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla tüm güvenlik teşkilatları '2024-2027 Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde 'Hiç bir vatandaşımızı kaybetmemek' hedefiyle çalışmalarını devam ettirmektedir. Polis ve Jandarma ekipleri vatandaşların güvenliği için yürüttükleri çalışmalarda başarılar ve kolaylıklar diliyor Trafik kurallarına uyan sürücülerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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