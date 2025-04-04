Bilecik'te Trafik Denetimleri Artırıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde trafik denetimlerini sıkılaştırarak güvenlik önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda, araç sürücülerinin trafik kurallarına uyumunu sağlamak ve olası kazaları önlemek adına çeşitli uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, yaptığı açıklamada, kentte yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle, mesai kavramı gözetmeksizin özverili bir şekilde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Yılmaz, "Hemşehrilerimizin emniyeti bizim için önceliklidir. Bu doğrultuda, trafik güvenliği konusunda halkımızla el ele vererek bilinçlendirme çalışmalarını da önemsiyoruz. Denetimler sırasında trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulanırken, aynı zamanda güvenli sürüş konusunda bilgilendirme de yapılıyor. Bu uygulamalar ile Bilecik'te hem trafik düzeninin sağlanması hem de yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor" dedi. - BİLECİK