Bilecik'te tır ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Bilecik'te tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Küplü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emin Ö. idaresindeki 11 SH 135 plakalı tır, kavşaktan dönüş yaptığı sırada, aynı yönde ilerleyerek kavşağa giren Atalay Y. yönetimindeki 34 HTM 648 plakalı motosiklet ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ediplerince yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı