Bilecik'te kontrolden çıkan tır devrildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi.

Kaza, Bilecik Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa İnegöl istikametinde, halinde bulunan tır, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Devrilen tır, olay yerine çağrılan üç vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı