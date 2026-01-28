Haberler

Seyir halindeki tır devrildi; 3 yaralı

Seyir halindeki tır devrildi; 3 yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeki tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza dün gece Bilecik'in Osmaneli ilçesi Düzmeşe Köyü Arapuçtu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bursa'nın İznik ilçesinden Osmaneli İstikametine doğru seyir halinde ilerleyen 42 AVH 555 plakalı tır sürücüsü Osman Ç., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yolun sağ tarafına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ramazan Ç. ve M.E. (14) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
