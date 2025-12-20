Haberler

Jandarmadan ticari araçlara kış lastiği denetimi

Jandarmadan ticari araçlara kış lastiği denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, ticari araçlar üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirerek sürücüleri bilgilendirdi. Denetimlerin amacı, trafik güvenliğini artırmak ve olası kazaları önlemek.

Bilecik'te jandarma tarafından ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Denetimler kapsamında araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı kontrol edildi. Uygulama sırasında sürücülere, olası trafik kazalarının önlenmesi ve can ile mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
Üniversiteli Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest

Gamze'nin şüpheli ölümü! 39 suç kaydı olan sevgili serbest
'TMSF, Pınar Erbaş'ı Show Tv ekranından çekti' iddiası

Mehmet Akif Ersoy, eski eşini de yaktı
Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Bu gece başlıyor

Meteoroloji'den 36 ile sağanak ve kar uyarısı! Kuvvetli geliyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı! Ödenecek rakam bile belli

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlattı
'Ağzı yamulmuş' denilen Samar Dadgar iddialara yanıt verip sebebini açıkladı

'Ağzı yamulmuş' denildi! İddialara yanıt verip sebebini açıkladı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
İçişleri Bakanlığı: İzmit'te bulunan İHA, Rusya'ya ait

Kocaeli'de düşen İHA'nın ait olduğu ülke belli oldu
Bağ evindeki balta ve kazmalı cinayet! İfadeler kan dondurdu

Bağ evindeki cinayette kan donduran ifade: Baltanın kesici kısmıyla...
title