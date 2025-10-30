Haberler

Bilecik'te Tek Taraflı Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Güncelleme:
Bilecik'te meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza, Gölpazarı-Vezirhan-Bilecik karayolu Dikenliboğaz mevkiinde gerçekleşti.

Bilecik'in meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gölpazarı-Vezirhan-Bilecik karayolu Dikenliboğaz mevkiinde meydana geldi. Karayolu üzerinde seyir halindeki 06 AED 194 plakalı motosiklet sürücüsü Akın Emre D. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yolun sağ tarafına devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, karayolu kısa süreliğine kontrollü bir şekilden tek şeritten sağlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
