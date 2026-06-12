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Bilecik'te tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması'nda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. 126 kişilik ekip 2 bin 32 kişiyi sorguladı, bin 503 araç kontrol edildi.

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen İl Geneli Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması'nda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, 3 aşamalı olarak icra edilen İl Geneli Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması'nda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. 126 kişilik ekip il genelinde 2 bin 32 kişiyi sorgularken, 45 umuma açık yer, 36 boş ev kontrolde edildi. Trafik ekiplerince bin 503 araç kontrol edilirken, 17 sürüye 451 bin 89 TL'lik cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edilirken, 7 yoklama kaçağı ve araması olan 7 kişinin yakalandığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuhlis Aygun:

böyle operasyonlar güvenlik açısından gerekli ama turist sezonunda haber yapıyorlar da ülke imajına zarar veriyor gibi gözüküyor yabancılar görüyo bunu kötü düşünüyo bizim memleket hakkında

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Haber YorumlarıLatife Arslan:

bilecik de mi böyle şeyler olur valla hiç sanmızdım bizim mahallede de böyle troller var ama polis gelmez mi hiç yani ne yapacaz biz de bilmiyoz artık

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Haber YorumlarıÖzlem Güler:

ya bu da ne işte kadınlar daima bu tür işlere bulaşıyor hep bir bahane arıyorlar parayı da harcıyorlar bi de mağdur ediyorlar kendilerini iyi yakalamışlar bari

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