Bilecik'te tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı

Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen İl Geneli Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması'nda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca, 3 aşamalı olarak icra edilen İl Geneli Huzurlu Sokaklar Güven ve Huzur Uygulaması'nda tefecilik yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı. 126 kişilik ekip il genelinde 2 bin 32 kişiyi sorgularken, 45 umuma açık yer, 36 boş ev kontrolde edildi. Trafik ekiplerince bin 503 araç kontrol edilirken, 17 sürüye 451 bin 89 TL'lik cezai işlem uygulandı. 4 araç trafikten men edilirken, 7 yoklama kaçağı ve araması olan 7 kişinin yakalandığı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı