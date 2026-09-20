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Bilecik'te TDP ekipleri esnafı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

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Bilecik'te TDP ekipleri esnafı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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Bilecik'te TDP ekipleri kent merkezindeki iş yerlerinde esnafa dolandırıcılık uyarısı yaptı. Ekipler, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve güvenlik konularında bilgi verip broşür dağıttı; polis 'Farkında olun, tedbirinizi alın; güvenliğinize sahip çıkın' mesajı verdi.

Bilecik'te polis ekiplerince esnafa dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezindeki iş yerlerinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Esnaf ve vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık başta olmak üzere dolandırıcılık yöntemleri, genel güvenlik ve Toplum Destekli Polislik hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Ekipler ayrıca vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıttı.

Öte yandan, polis ekipleri, "Farkında olun, tedbirinizi alın; güvenliğinize sahip çıkın" mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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