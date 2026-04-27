Bilecik'te taş yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Bilecik'te taş yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'e bağlı Gülümbe köyü sınırları içerisinde faaliyet gösteren Bilecik İl Özel İdaresi Mermer Ocağı sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes D. idaresindeki 11 EL 624 plakalı taş yüklü kamyon, geri manevra yaptığı sırada sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan işçi Sedat E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

