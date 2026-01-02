Kontrolde çıkan araç takla attı, sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesin Esemen Köyü Sorgun Yolu Mevkiinde meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 11 DA 129 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Mehmet K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK