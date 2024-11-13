Bilecik'te Suç Örgütüne Üye Olmaktan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçundan aranan Ö.Z.'yi yakaladı. Şahıs, 2 yıl hapis cezası aldıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik'te 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçundan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenledikleri bir operasyondan 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' suçundan aranan Ö.Z. yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece 2 yıl hapis cezası almasının ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK