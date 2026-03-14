Bilecik'te standart dışı plakalara yönelik denetim

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde standart dışı plaka kullanımına yönelik denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile Bozüyük Şoförler ve Otomobilciler Odası görevlilerinin katılımıyla standart dışı plaka kullanımına yönelik denetim yapıldı. Denetim kapsamında araçlar durdurularak plakaların standartlara uygunluğu kontrol edildi. Standart dışı plaka kullandığı tespit edilen sürücülere yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme yapılırken, konuya ilişkin bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

Yetkililer, araç plakalarının standartlara uygun olmasının hem trafik düzeninin sağlanması hem de kamu güvenliğinin korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Trafik ekiplerinin bu tür denetim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı