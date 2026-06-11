Sevdikleri sokak kedisi işçileri hastanelik etti

Bilecik'te bir iş yeri çalışanları, sevdikleri sokak kedisi avuç içi ve parmaklarını ısırınca hastanelik oldular.

Olay; Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir işletmede işçi olarak çalışan Aysu U. iş yerinin bahçesinde bulunan sokak kedisini sevdiği esnada hayvan sol el avuç içini ısırdı. Kediyi yakalamaya çalışan iş yeri arkadaşı Muharrem E. de aynı kedi tarafından sol el işaret parmağı ısırıldı. Şahıslar Osmaneli Devlet Hastanesinde yapılan muayene ve tedavisinin ardından taburcu edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı