Sınıf öğretmeni arabasında ölü bulundu

Bilecik’in Söğüt ilçesinde bir sınıf öğretmeni olan Erol Küçük, aracında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te bir sınıf öğretmeni aracında ölü olarak bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Olay; Bilecik'in Söğüt ilçesi Orta Mahalle Eskişehir Caddesi üzerinde park halindeki 26 AID 974 plakalı kamyonet içerisinde hareketsiz duran bir şahsı gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine acil servis ekipleri geldiğinde şahsın öldüğü tespit edildi. Şahsın ilçeye bağlı Küre Köyü'nde eğitim veren Dursun Fakıh İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Erol Küçük olduğu tespit edildi. Küçük'ün cansız bedeni Olay Yeri İncele Ekipleri'nce yapılan çalışma ardından Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın ilk belirlememe göre kalp krizinden öldüğü tahmin edildi. - BİLECİK

