Bilecik'te Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Bilecik'te silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Bozüyük ilçesinde gece saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve kapak takımı bulunmayan 1 adet tabanca gövdesi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli M.H., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK