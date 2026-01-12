Haberler

Bilecik'te siber suçlara karşı farkındalık çalışması

Bilecik'te siber suçlara karşı farkındalık çalışması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, siber suçlarla mücadele amacıyla farkındalık programı düzenleyerek dijital güvenliği artırmayı hedefliyor.

Bilecik'te siber suçlara karşı farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, dijital dünyada güvenliğin artırılması amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararların en aza indirilmesi hedefiyle yürütülen 'SİBERAY Programı' kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeline yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmada, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, güvenli internet kullanımı, hayatımızda teknoloji ve internet ile kişisel veri güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Real Madrid'den kupa töreninde kriz

Real Madrid'den kupa töreninde kriz
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü

Banyoda korkunç olay! Kendinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını öldürdü
Dev FETÖ operasyonu! 81 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı: Yıldız isim geliyor

Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe transferde de gaza bastı
Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler

Cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler