Bilecik'te Otobüste Yangın: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Olay dün gece, Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Kurtköy Köyü mevkiinde D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza Ş. idaresindeki 26 ADH 052 plakalı, bir firmaya ait 22 yolcunun bulunduğu otobüs, Kütahya istikametine seyir halindeyken arka motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdururken, yolcular araçtan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangın söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan yolculardan Feride K., araçtan indiği sırada ayağını burkması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı