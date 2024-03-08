Bilecik'te seyir halindeki aracın ayağının üzerinden geçmesi sonucu bir kişi yaralandı

Bilecik'te bir kişi, seyir halindeki aracın ayağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Bilecik Küçük Sanayi Sitesi ilk girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Abdulhamithan Bulvarı üzerinden Site Caddesi'ne dönüş yapan Recep Gökhan K. idaresindeki 11 EP 337 plakalı otomobil lastiği yolun sağ tarafında park halindeki 20 ALD 310 plakalı tırın yan kapaklarını açan yaya Ersan D.'nin aniden geri adım atmasıyla sağ ayağının üzerinden geçti. Acılar içinde kalan yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK