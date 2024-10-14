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Bilecik'te Şehirlerarası Otobüs Denetimi

Bilecik'te Şehirlerarası Otobüs Denetimi
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Bilecik İl Jandarma komutanlığı, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde sivil denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında şoförlerin trafik kurallarına uyumu kontrol edildi.

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te jandarma ekipleri sivil olarak bindikleri şehirlerarası yolcu otobüslerinde denetim yaptı.

Bilecik İl Jandarma komutanlığı tarafından Bilecik - Bursa, Bilecik - Eskişehir yönüne faaliyet gösteren şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi. Ayrıca otobüslerde sivil kıyafetli jandarma ekipleri şoförleri seyir halindeyken cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve trafik kuralları konusunda da gözlemledi. Denetim yapılan otobüs kontrol noktasında durdurularak araçta yolculuk yapan sivil kıyafetli jandarma personeli, yolculara kendisini tanıttıktan sonra uyarılarda bulundu. Kurallara uyan otobüs şoförüne teşekkür eden jandarma personeli, yolcuların da kemer takması gerektiğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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