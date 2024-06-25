Bilecik'te Rüzgardan Devrilen Reklam Panosu Maddi Zarara Yol Açtı

Bilecik'te, rüzgardan devrilen demir reklam panosu seyir halindeki bir aracın üzerine düşerken maddi zarara sebep olurken, sürücü, daha büyük bir kaza yaşanmaması için birçok esnafın kapılarının önüne soğutma dolabı, ekmek dolabı, masa, sandalye, tabela, reklam bayrakları koymasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Telgrafhane Sokak üzerinde seyir halindeki Murat Gür idaresindeki araca bir fast food dükkanın kapısının önüne koyduğu demir reklam panosu çamurluk kısmına düştü. Ardından aracında hasar oluşan sürücü zabıtalara ve polise sitem etti. İşyeri önündeki kaldırımların dar olması ve işyerinin kapının önüne masa sandalyenin yanı sıra bir reklam panosu koyduğu anlatan Gür, "Geçtiğimiz günlerde bu sokaktan geçerken bir fast food dükkanının kaldırım üzerine koyduğu demir reklam panosu aracımın üzerine devrildi. Zaten burada kaldırımlar dar, masa sandalye koyuyorlar. Bu durumda 'Yayalar yolda masalar kaldırımda' gibi bir olay meydana geliyor. Yarın bir gün burada yayaya biri çarpsa sorumlusu kim olacak. Benim aracıma düşen demir reklam panosu bir çocuğun üzerine düşse bunun hesabını kim verecek. Gerekli yerleri masa sandalye için aradım ama çözüm bulamadım. Böyle dar kaldırımlara konular eşyaların kaldırılması gerek, benim başıma gelen başka bir kimsenin başına gelmesin" dedi.

Öte yandan Bilecik'te genelinde birçok esnaf kapılarına önüne soğutma dolabı, ekmek dolabı, masa, sandalye, tabela, reklam bayrakları koyduğu görülüyor. - BİLECİK