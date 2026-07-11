Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarptı: 1 yaralı

Bilecik'te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesi Muratdere mevkii yolu Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. yönetimindeki FW 435 MA yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan E.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı