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Bilecik’te polis eşleri ve kadın polisler öğrenciler için el emeği ürünler hazırladı

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Bilecik’te polis eşleri ve kadın polisler öğrenciler için el emeği ürünler hazırladı
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Bilecik’te Polis Eşleri Derneği üyeleri ve kadın polisler, öğrencilere eğitim desteği sağlayacak hayır çarşısı için el emeği ürünler üretti. Dekupaj ve kavanoz boyama çalışmalarında hazırlanan ürünlerin satış geliri, çocukların eğitim bursuna aktarılacak.

Bilecik'te Polis Eşleri Derneği üyeleri ve kadın polisler, öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla düzenlenecek hayır çarşısı öncesi el emeği ürünler hazırladı.

Polis Eşleri Derneği Bilecik Şube Başkanı Sibel Çağlar, dernek üyeleri ve kadın meslektaşların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte dekupaj ve kavanoz boyama çalışmaları yapıldı. Hazırlanan ürünlerin düzenlenecek hayır çarşısında satışa sunulması planlanıyor. El emeğiyle hazırlanan ürünlerden elde edilecek gelirin tamamı, çocukların eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla eğitim bursu olarak değerlendirilecek.

Etkinlikte birlik, dayanışma ve gönüllülüğün önemine dikkat çekilirken, hayır çarşısı aracılığıyla öğrencilerin eğitimlerine destek olunması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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