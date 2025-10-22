Bilecik'te Polis Ekiplerinden Akü Takviyesi

Bilecik'te polis ekipleri, yolda arızalanan otomobile akü takviyesi yaptı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aküsü biten otomobile akü takviyesi yaparak hem sürücünün hem de vatandaşların takdirini kazandı. Olay, Bilecik Merkez Abdülhamithan Caddesi'nde meydana geldi. Otomobilin arıza yaptığı ihbarı üzerine bölgeye giden trafik ekipleri, sorunun akü kaynaklı olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, polis aracını otomobile yanaştırarak kendi araçlarından akü takviyesi gerçekleştirdi. Yapılan müdahale ile otomobil yeniden çalıştırılırken, trafik akışının kesintisiz şekilde devam etmesi sağlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Trafik polislerimiz yalnızca denetim yapan değil, aynı zamanda vatandaşın her an yanında olan bir destek unsurudur" dedi. - BİLECİK