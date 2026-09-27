Haberler

Bilecik'te polis, 700. Ortaokulda 100 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'te polis, 700. Ortaokulda 100 öğrenciye güvenlik eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te polis ekipleri 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında 700. Ortaokulu ziyaret ederek 100 öğrenciye eğitim verdi. Eğitimde güvenli internet, 112 Acil Çağrı Hattı, akran zorbalığı ve trafik kuralları gibi konular anlatıldı.

Bilecik'te 100 öğrenciye güvenlik eğitimi verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Birlikte Güvenli Gelecek" projesi kapsamında 700. Ortaokulu ziyaret edildi. Düzenlenen bilgilendirme toplantısında 100 öğrenciye polislik mesleği, güvenli internet kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı, akran zorbalığı, trafik kuralları ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Öte yandan, ekipler öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmesini amaçlayan çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gençleşmek için Vietnam’a gitti, sonuç Türk uzmanların tepkisini çekti

Gençleşmek için Vietnam'a gitti! Son görüntüsü Türk uzmanları kızdırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEVA’lı Ekmen’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Mal varlıkları araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulundu: Mal varlıkları araştırılsın
Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler

Düğünden çıkarken sigara uzattılar, gözünü tanımadığı bir evde açtı
Almanya istedi, Rusya ve Almanya Dışişleri Bakanları New York'ta görüştü

Almanya istedi, iki ülkenin dışişleri bakanları masaya oturdu
Küba'da sokakta tanıştı, Yalova'da evlendi! Düğün davetiyesindeki not dikkat çekti

Küba'da sokakta tanıştı, Yalova'da evlendi! Davetiyedeki o rica
İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu! O anlar kamerada

İtfaiyeden nefes kesen kurtarma operasyonu
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama