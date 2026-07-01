Patlayan boru kamyoneti dere içinde mahsur bıraktı
Bilecik'in Yeniköy köyünde Kızıldamlar Barajı'nda patlayan boru nedeniyle kamyonet dere içinde mahsur kaldı. Jandarma ekipleri ve kepçe yardımıyla araç bulunduğu yerden çıkarılırken, olayda yaralanan olmadı.
Bilecik'te patlayan boru nedeniyle kamyonet dere içinde mahsur kaldı.
Olay, Yeniköy köyü sınırlarında bulunan Kızıldamlar Barajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Osman Çongur isimli vatandaş, Kızıldamlar Barajı'nda patlayan boru nedeniyle kamyonetinin dere içerisinde mahsur kaldığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1 asayiş timi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, dere içerisinde kalan kamyonet kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kamyonette maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - BİLECİK