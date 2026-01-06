Haberler

Bilecik'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Bilecik'te park halindeki otomobil alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bilecik'te park halinde bulunan otomobil çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre dün gece, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, A.Ö.'ye ait 06 N 8169 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araç kullanılamaz duruma geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Sorunlu bir açıklamadır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
Çinli otomotiv devinden Türkiye hamlesi

Çinli otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme

Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Jet misilleme geldi
Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı

İlhak isteyen Trump'a rest çeken başbakan saatler sonra geri adım attı
Sarıgül, Trump'a meydan okudu: Gücün yetiyorsa Otlukbeli mal müdürünü al

Maduro'yu kaçıran Trump'a Erzincan'dan meydan okudu
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi

4-0'lık maçın önüne geçen an
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu