Bilecik'te park halindeki otomobil alev alev yandı

Bilecik'te park halinde bulunan otomobil çıkan yangın sonucu alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre dün gece, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, A.Ö.'ye ait 06 N 8169 plakalı otomobil, park halinde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araç kullanılamaz duruma geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BİLECİK