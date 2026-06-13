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Fren yerine gaza basınca hastanelik oldu

Fren yerine gaza basınca hastanelik oldu
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Bilecik'in İnhisar ilçesinde seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen tırdan etkilenerek panik yapınca fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç duvara çarptı; sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeki bir sürücü karşı yönden gelen tırdan etkilenerek panik yapması sonucu fren yerine gaza basmasınca hastanelik oldu.

Kaza, Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Akköy Köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Muratça köyü istikametine seyir halinde 26 GS 081 plakalı otomobil sürücüsü Remziye D. (74) tırdan etkilenerek panik yapması sonucu fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan duvara çarparak, durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Remziye D. ve araçta bulunan Nami D. yaralandı.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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