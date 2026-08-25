Bilecik'te otomobilde 2 gram metamfetamin ele geçirildi
Bilecik'te jandarma ekipleri, D-650 Karayolu Meşhur Çorbacı önü mevkiinde durdurulan 54 AGL 721 plakalı otomobilde arama yaptı. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonunda, araçta 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili U.D. ve G.S. isimli şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı.
Bilecik'te jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 2 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in merkez ilçesi D-650 Karayolu Meşhur Çorbacı önü mevkiinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 54 AGL 721 plakalı otomobile yönelik arama gerçekleştirildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.
Olayla ilgili U.D. ve G.S. isimli şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı.