Bilecik'te otomobilde 2 gram metamfetamin ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in merkez ilçesi D-650 Karayolu Meşhur Çorbacı önü mevkiinde jandarma ekiplerince uyuşturucu madde bulunduğu değerlendirilen 54 AGL 721 plakalı otomobile yönelik arama gerçekleştirildi. Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, 2 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili U.D. ve G.S. isimli şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı