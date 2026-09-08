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Bilecik’te otomobil tarlaya savruldu: 1 yaralı

Bilecik’te otomobil tarlaya savruldu: 1 yaralı
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Bilecik’te otomobilin tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bilecik'te otomobilin tarlaya savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar-İnönü-Bozüyük karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail D. idaresindeki 10 AEJ 01 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ tekerinin mıcır zemine denk gelmesi sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 69 yaşındaki Emiş D. yaralandı. Yaralı yolcu olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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