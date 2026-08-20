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Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
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Bilecik’te sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söğüt-Eskişehir kara yolu Oluklu köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgay Ç. idaresindeki 11 ACF 876 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına savrularak takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Özlem Ç. ve Ecrin Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Söğüt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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