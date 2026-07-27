Haberler

Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaneli-Pamukova kara yolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Yaşar M. yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Osmaneli-Pamukova kara yolu Düzmeşe köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar M. yönetimindeki 11 SF 973 plakalı otomobil, Düzmeşe-Osmaneli istikametinde Belenalan köyü yol ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrilerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı

Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı

Sosyal medyada izlenme uğruna bir yaşam daha karardı
Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Mersin'deki faciadan bir kötü haber daha! Aile yok oldu
Tatil için köyüne giden kadın, evinde gördüğü manzara ile şoke oldu

Tatil için köyüne gitti, başını havaya kaldırınca şoke oldu

İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi

İstanbul'a hayran kalmıştı! Bursa'da da gözler yine onun üzerindeydi
Bahçeli'den Filenin Sultanları'na tebrik

Bahçeli’den Filenin Sultanları’na tebrik: Bir kez daha...
Almanya'da alarm veren anket! Halkın yüzde 70'i orduya güvenmiyor

Ülke şokta! Anketten çıkan sonuç hükümeti kara kara düşündürecek
Karslı ve Ordulu ailelerin kavgası Japonya'yı karıştırdı

Karslılarla Ordulular birbirine girdi, Japonların tepkisi gündem oldu