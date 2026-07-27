Bilecik'te Takla Atan Otomobilde 1 Yaralı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Osmaneli-Pamukova kara yolu Düzmeşe köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar M. yönetimindeki 11 SF 973 plakalı otomobil, Düzmeşe-Osmaneli istikametinde Belenalan köyü yol ayrımına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafına devrilerek takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı