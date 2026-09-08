Bilecik’te otomobil refüje çarptı: 7 kişi yaralandı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bozüyük ilçesi Muratdere mevkii yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bozüyük istikametinde seyir halinde olan 26 ABV 597 plakalı otomobilin sürücüsü Hatice Z., bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sol tarafındaki refüje çarptı.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Safiye Z., Elif E., Yaren T., Uras K., Beren T., Barlas T., ile sürücü Hatice Z. şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı