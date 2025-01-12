Bilecik'te Otomobil Kazası: 1 Yaralı

Bilecik'te önündeki araca çarpan otomobilin devrilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaneli istikametinden Bilecik şehir merkezi yönüne seyir halindeki E.A. idaresindeki 11 ACB 040 plakalı otomobil, Pelitözü kavşağına dönüş yapan A.T. yönetimindeki 11 DZ 321 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yolda yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü E.A. yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK