Bilecik'te otomobil Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçtu, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Eskişehir kara yolu Kayı Boyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kara yolunda seyir halinde bulunan 07 CIN 511 plakalı otomobil sürücü Selatin K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kara yolu üzerinde Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçtu. Araçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı