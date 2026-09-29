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Bilecik'te otomobil Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçtu, 4 kişi yaralandı

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Bilecik'te otomobil Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçtu, 4 kişi yaralandı
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Bilecik'te Bilecik-Eskişehir kara yolu Kayı Boyu Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçarak araçlara çarptı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılar Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil şarampole uçarken, araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Eskişehir kara yolu Kayı Boyu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kara yolunda seyir halinde bulunan 07 CIN 511 plakalı otomobil sürücü Selatin K. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç kara yolu üzerinde Kayı Boyu Anıtı'ndan aşağı uçtu. Araçlara çarparak duran otomobilin sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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