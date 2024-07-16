Bilecik'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bilecik'te seyir halinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Atatürk Bulvarına seyir halindeki Sinan K. idaresindeki 26 AY 607 plakalı otomobil, Ahmet Bey Sokağa dönüş yapmak istediğinde karşı yönden gelen Ümit T. idaresindeki 16 ATY 442 plakalı motorlu bisiklet ile çarpıştı. Kazada motorlu bisiklet sürücüsü Ümit T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK